YTB Başkanı Eren AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, haber kategorisinde oyunu "Gence'de yeğene veda" fotoğrafı için kullandı.

Eren, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Haber kategorisinde Eren, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırısında hayatını kaybeden ve babası cephede olan bir çocuğun cenazesine dayısının sarılarak gözyaşı döktüğü anları konu alan, Onur Çoban'ın "Gence’de yeğene veda" başlıklı fotoğrafını seçti.

Eren, 2020 yılında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin ön plana çıktığını ve bu süreçte sağlıkçıların ortaya koyduğu özveriyi çok önemsediğini belirtti ancak, "Gence'de yeğene veda" fotoğrafının kendisini çok etkilediğini söyledi.

Azerbaycan topraklarının 30 yıldır işgal altında olduğunu, uluslararası kararlara rağmen bu konuda Minsk Grubu dahil hiçbir şey yapmadığını hatırlatan Eren, "İşgal eden ülke sürekli mütecaviz bir şekilde eylemlerine devam ediyor. En sonunda da bu saldırganlığın neticesinde onların çıkarmış olduğu bir savaştan sonra Azerbaycan kendi topraklarını azad ediyor, kurtarıyor." diye konuştu.

Azerbaycan'a karşı büyük bir kara propaganda yürütüldüğünü, Ermenistan'ın çok sayıda Azerbaycanlı sivili öldürdüğünü söyleyen Eren, "Ermenistan böyle bir şey yapıyor, Azerbaycan aynısını yapsa muhtemelen bu savaş böyle bitmezdi. Çoktan Azerbaycan'a bir müdahale olurdu." dedi.

Eren, kendisinin de Gence'ye gittiğini, bombalanan 18 sivilin hayatını kaybettiği yerleşim yerindeki vahşeti gördüğünü anlatarak, "Dolayısıyla benim için yılın haber fotoğrafı Gence'de çocuk yaşta, babası cephede olan bir şehidin dayısı tarafından kucaklanması fotoğrafı benim için bu yılın haber fotoğrafı." dedi.

- Spor kategorisi

Eren, spor kategorisinde, Şebnem Coşkun'un, milli yüzücü Nil Şahin'in dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarında derece elde etme hedefiyle yürüttüğü çalışmayı konu alan fotoğrafını seçti.

Eren, Fecri Barlık'ın, Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynadığı fotoğrafını da çok beğendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin altyapı, tesis, antrenör ve sporcuların teşviki konularında attığı adımlar sonucunda son yıllarda genç sporcuların farklı dallarda uluslararası yarışmalarda gurur veren önemli başarılara imza attığını aktaran Eren, "Bu sene Türk sporu açısından başarıların yılı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu başarıları temsil eden fotoğrafı seçmek istiyorum. Paralimpikte Nil Şahin'i takip ediyoruz." dedi.

- Yaşam kategorisi

Yaşam kategorisinde Eren, İsa Terli'nin "6 güzel adam" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Eren, İstanbul'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktığı anları konu alan fotoğrafın çok samimi bir yanı olduğunu da vurguladı.

Kovid-19 tedbirleri gereği 65 yaş ve üzeri kişilerin diğer yaş gruplarına nazaran daha fazla evde kaldıklarını hatırlatan Eren, şöyle devam etti:

"Dikkat ederseniz normalde arabaların geçmesi gereken asfalt bir yolda amcalar 'Biz çıktık, her taraf bizim' der gibi, hem büyük bir sevinçle hem de egzersiz yapa yapa, uzun bir süre sonra özgürlüğüne kavuşmuş insanlar olarak dolaşıyorlar. Bu fotoğraf çok sempatik bence. İnsanımızı seviyoruz. Bu fotoğraftaki samimiyet, doğallık pandemiye rağmen yüzler gülüyor."

Eren, yaşam kategorisindeki Muhammed Said'in, doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebeğin, protez bacaklarıyla İdlib'e dönüşünü anlatan "Muhammed bebeğin mutluluğu" adlı fotoğraftan da çok etkilendiğini dile getirdi.