İran'a saldırı ihtimali! Siyonistler hazırlanıyor

İsrail’de güvenlik gündemi yeniden İran başlığı etrafında sertleşti. Ülke basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun ABD’nin İran’a yönelik muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık yaptığı öne sürüldü.

İddiaya göre Tel Aviv yönetimi, deniz ablukasının İran’ı anlaşmaya zorlamaması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri seçeneği devreye sokabileceğini değerlendiriyor. İsrail tarafının, saldırının kapsamına ilişkin net bilgiye sahip olmadığı ancak her senaryoda İran’ın doğrudan ya da dolaylı misillemeye yöneleceğini düşündüğü aktarılıyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin İran'a sınırlı mı yoksa geniş çaplı bir saldırı mı yapacağını bilmediğini, ancak her durumda İran'ın İsrail'e misilleme yapacağını iddia etti.

İsrail'in, ABD'nin İran'a saldırması olasılığına hazırlandığı belirtilen haberde, İran'a saldırıların yeniden başlamasına hazırlık amacıyla son günlerde bölgeye çok fazla silah sevkiyatı yapıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile koordinasyon için görüştüğü belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı birliklerini İran'a muhtemel saldırılara hazırlık nedeniyle geri çektiği, İran'a saldırı durumunda İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını da genişletip derinleştireceği kaydedildi.

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken son olarak İran, Pakistan aracılığıyla ABD'ye 14 maddelik bir teklif sunmuştu.