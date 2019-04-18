YSK'dan HDP'ye şok! Karar verildi Yüksek Seçim Kurulu, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP’nin KHK’lı başkanlara mazbata verilmemesi kararının iptaline ilişkin yaptığı olağanüstü itirazı reddetti.

YSK, KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara yapılan itirazı reddetti. Ayrıntılar geliyor...

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