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Seçim 2019 Sayfası

YSK'dan HDP'ye şok! Karar verildi

Yüksek Seçim Kurulu, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP’nin KHK’lı başkanlara mazbata verilmemesi kararının iptaline ilişkin yaptığı olağanüstü itirazı reddetti.

18 Nisan 2019 Perşembe 16:52
YSK'dan HDP'ye şok! Karar verildi

YSK, KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara yapılan itirazı reddetti.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 16:52
  1. YSK
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