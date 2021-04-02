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Siyaset YSK'dan Gelecek Partisi kararı
Siyaset

YSK'dan Gelecek Partisi kararı

Yüksek Seçim Kurulu, Gelecek Partisinin seçimlere girme yeterliliğini sağladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 18:20:00 -
YSK'dan Gelecek Partisi kararı

YSK tarafından seçime girme hakkı tanınan parti sayısı Gelecek Partisi'nin de yeterliliğini tamamlaması ile birlikte 20'ye yükseldi.

Gelecek Partisi, seçime girme yeterliliğini tamamladı. Konuya ilişkin Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün tarafından yapılan açıklamada, partinin seçime girmek için gerekli şartları gerçekleştirdiği ve konunun bugün yapılan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplantısında karara bağlandığı bildirildi.

Gelecek Partisi’nin de katılımı ile seçime girme hakkı kazanan parti sayısı 20'ye yükseldi.

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Yorumlar

Özkan

Kendine hayrı dokunmayan. Ülkeye ne hayrı olacakmış. Seçime girince boyunun ölçüsünü alacaksın.
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Gelecekli

Sayın YSK görevlileri, akit gazetesini üzdünüz oldu mu şimdi!!?
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