YSK'dan flaş 'yayın yasağı' açıklaması Yüksek Seçim Kurulu'ndan yayın yasağı sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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