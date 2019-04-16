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Seçim 2019 Sayfası

YSK'dan flaş 'Maltepe'kararı! 39 sandık...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Maltepe ilçesinde daha önce sadece geçersizleri sayılan 39 sandığın da tamamının sayılmasına karar verdi. YSK’nın son kararıyla 39 sandığın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı ile ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulaları sayılacak.

16 Nisan 2019 Salı 21:12
YSK'dan flaş 'Maltepe'kararı! 39 sandık...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Maltepe ilçesinde daha önce sadece geçersizleri sayılan 39 sandığın da tamamının sayılmasına karar verdi. YSK'nın son kararıyla 39 sandığın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı ile ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulaları sayılacak.

Maltepe'de yeniden oy sayımı yapılan 22 sandığın kaldığı, 39 sandığın ilave edilmesiyle 61 sandığın sayılacağı öğrenildi. 61 sandığın sayımının bugün bitmesinin beklendiği, yarın sabah da birleştirme tutanakları hazırlanacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 21:12
  1. Yüksek Seçim Kurulu
  2. YSK
  3. Maltepe
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı

YORUM YAZ

  • tnntnn16 dk önce
    2. fetö darbe girişimi deşifre oldu.sağınız solunuzdaki Fetö cüler kendilerini deşifre ettiler. DİKKAT !
  • KeremKerem24 dk önce
    Boşuna kıvranıyorsunuz kaybettinşz
  • Tr.Tr.30 dk önce
    Verin küçük eniştenin mazbatasını .
  • NecoNeco33 dk önce
    Sayin bakalim, asagidan yukariya, sagdan sola, soldan saga,evirin cevirin sayin belki cogalir.
  • HaticeHatice36 dk önce
    Bu sayim bitmiyecek sahtekarlik diz boyu sayim bitmedikcede ak parti suclaniyor neden tekrar sayildigi eksik anlatiliyor yeniden secim yapilirsa bunu sahtekatlar farkli boyuta ceker lutfen nedeni anlatilsin ysk karari oldugu bildirilsin yalnis anlasilmaya meydan vermeyin
  • tolgatolga38 dk önce
    Akit bugun rahmetli erol olcak in esinin baskan ekrem imamoglu hakkindaki aciklamalarini neden yayinlamadiniz
  • SalihSalih42 dk önce
    Ne seçimmiş arkadaş !!
  • ALİALİ1 sa önce
    BU SEÇİMİN SUYU ÇIKTI ARTIK.

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