YSK'dan flaş 'Maltepe'kararı! 39 sandık... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Maltepe ilçesinde daha önce sadece geçersizleri sayılan 39 sandığın da tamamının sayılmasına karar verdi. YSK’nın son kararıyla 39 sandığın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı ile ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulaları sayılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Maltepe ilçesinde daha önce sadece geçersizleri sayılan 39 sandığın da tamamının sayılmasına karar verdi. YSK'nın son kararıyla 39 sandığın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı ile ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulaları sayılacak. Maltepe'de yeniden oy sayımı yapılan 22 sandığın kaldığı, 39 sandığın ilave edilmesiyle 61 sandığın sayılacağı öğrenildi. 61 sandığın sayımının bugün bitmesinin beklendiği, yarın sabah da birleştirme tutanakları hazırlanacağı öğrenildi.

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