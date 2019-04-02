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YSK'dan flaş karar! Oylar yeniden sayılacak

AK Parti İstanbul İl başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz sonrası, İstanbul'un 7 ilçesinde geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

02 Nisan 2019 Salı 19:55
YSK'dan flaş karar! Oylar yeniden sayılacak

İstanbul'da seçim sonuçları üzerinde yapılan usulsüzlükler, hatalar ve geçersiz oylar üzerindeki yasal itirazlar sonrası 8 ilçede Seçim Kurulu kararını verdi.

7 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Fatih, Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa ve Çatalca İlçe Seçim Kurulları, yapılan itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Sayımlar tüm partilerin görevlilerinin huzurunda yeniden yapılacak.

Beyoğlu ve Sancaktepe reddetti

Beyoğlu ve Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu, AK Parti tarafından yapılan itirazı reddetti. AK Parti, İl Seçim Kurulu'na başvuracak.

İtiraz süreci nasıl işleyecek?

İtiraz süreçleri iki gün sürecek ve bu süre zarfında ilçe seçim kurulları itirazları karara bağlayacak ve sonrasında da il seçim kurulu itiraz süreçlerine başlayacak.

Bu süreç de bir gün sürecek ve sonrasında da il seçim kurulları bu itirazları karara bağlayacak.

Son kararı YSK verecek

Süreçte nihai karar merkezi YSK olacak, ilçe ve il seçim kurullarının vermiş olduğu kararlar YSK’ya gönderilebilecek, 13-14 Nisan tarihinde de YSK’nın o itirazlara ilişkin nihai kararı verecek.

39 ilçede itiraz var

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti'nin İstanbul'un bütün ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz ettiğini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

İlçe ilçe geçersiz oy tablosu

 

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 19:55
  1. İstanbul
  2. beyoğlu
  3. SİYASET Haberleri
  4. Bayram Şenocak
  5. AK Parti

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