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YSK'dan CHP'ye kötü haber! Adaylığının düşmesi kesinleşti

YSK, İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP’nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'un itirazını reddetti. Saruhan’ın adaylığının reddedilmesinin ardından CHP'nin Cumartesi gününe kadar yeni bir aday ismini İlçe Seçim Kurulu'na bildirmesi gerektiği öğrenildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:29
YSK'dan CHP'ye kötü haber! Adaylığının düşmesi kesinleşti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP’nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan’la ile ilgili itirazı reddetti. Saruhan’ın adaylığının reddedilmesinin ardından CHP'nin Cumartesi gününe kadar yeni bir aday ismini İlçe Seçim Kurulu'na bildirmesi gerektiği öğrenildi.

Mustafa Saruhan'ın, "Adli Sicil Kaydı nedeniyle" seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle, Bodrum İlçe Seçim Kurulu'na Ak Parti tarafından yapılan itiraz başvurusu, oy çokluğu ile reddedilmiş, karara itiraz edilince konu İl Seçim Kurulu'nun gündemine gelmişti.

Geçmiş yıllarda Yalıkavak Belediye Başkanı olduğu dönemdeki bazı uygulamaları nedeniyle "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamasıyla yargılandığı 3 ayrı davadan, toplam 13 ay 10 gün hapis cezası aldığı, bu kararların kesinleşerek yargılama faslının bittiğini tespit edilen Saruhan'ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmüştü.

İlçede bomba etkisi yapan kararın ardından CHP, konuyu YSK'ya taşıdı. YSK'nın Mustafa Saruhan ile ilgili yapılan itirazı usulden reddettiği bildirildi.

Karardan birkaç saat önce açıklama yapan Saruhan, "Durumumda sakınca olsaydı halen kamu görevi yapıyor olmazdım. Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:29
  1. YSK
  2. Yüksek Seçim Kurulu
  3. CHP
  4. mustafa saruhan

YORUM YAZ

  • Leventbay Leventbay 28 dk önce
    Bir andımızı söyleyemiyen bu memleketi terkedip gitsin . Evet bundan sıkılan çekinen varsa gitsin lütfen Atatürk'ün bıraktıgı hitabında da söylemiş açın okuyun . Varsa begenmeyen lütfen terketsin . Ne fetö ne dış güçler smalıgına ne kadar arkanıza alıp oy isteyeceksiniz .
  • ResulResul1 sa önce
    Ankara yı al. Aselsan orda mit orda beştepe orda vs vs orda. Belediyeye 20 bin işçi al 550si hdp pkk zihniyetli olsun. Ankaradaki tüm kurumları felç et. Diğer şehirlerdeki isyanlarla merkez uğraşamaz olsun. Ve Nakavt...fetö ve Chp nin yapmak istediği bu...Açık söylüyorum çevremizde her yer kusatilmisken yüce devletimiz asla buna müsade etmemeli...
  • Plan buPlan bu1 sa önce
    Chp ip hdp BURSAYA BALIKESIRE DENIZLIYE Türkiyenin her yerinden insan taşıyacak. Plan Ankara yı alırsan merkezi karistirdiginda tüm turkiyeyi karıştırdım planıdır. Fetönün merkezkaç videosunun aynisi

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