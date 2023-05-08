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Gündem YSK yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı!
Gündem

YSK yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-05-08 03:27:00 -
YSK yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı!

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışındaki Türk vatandaşları tarafından temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 1 milyon 556 bin 469 oy kullanıldığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışındaki Türk vatandaşları tarafından temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 1 milyon 556 bin 469 oy kullanıldığını açıkladı.

YSK tarafından yapılan açıklamada, "Saat 22.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 556 bin 469 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 110 bin 355 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824’dir." ifadeleri kullanıldı.

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