YSK Yalova’da İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Yalova’da CHP’nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararını kaldırdı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Yalova’da CHP’nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararını kaldırdı.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine dair ilk esastan kararını verdi. YSK, verdiği kararda, Yalova’da oyların tekrar sayımına yönelik İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece CHP adayı Vefa Salman’ın seçimi kazandığı kesinleşti.

CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu 15 ilçeden sadece Beyoğlu ilçesine ilişkin kararını yazdığı için sadece bu ilçeye itiraz edebildi. CHP, henüz yazılı bir karar olmadığı için diğer 14 ilçe yönünden YSK’ya itiraz edemedi.

YSK, CHP’nin Beyoğlu’na ilişkin itirazını ise sayım işleminin başlamış olması nedeniyle reddetti. Beyoğlu ilçesinde, İl Seçim Kurulunun karar vermesinin ardından hemen sayıma başlandığı belirtildi.

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