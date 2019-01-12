YSK uyardı: Beyan ettiği yerde oturmayan vatandaşın kaydı silinecek

Seçimler öncesi askıya çıkan seçmen listelerinde, bir dairede 30-40 kişinin oturduğu iddiaları gündeme gelmişti. YSK, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şu açıklamalara yer verdi:

"Muhtarlık seçimleri etkilenmeye çalışılıyor"

"31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik olarak yapıldığı hakkında; basında haberler yer almakta olup, bazı ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile siyasi partilerden de Başkanlığımıza bilgiler ulaşmaktadır.

Beyan ettiği yerde oturmayanın kaydı silinecek

4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında, muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda, beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır.