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YSK kararını verdi! Aday olmak isteyenler istifa edecek

Yüksek Seçim Kurulu, yaklaşan seçimlerde belediye başkan aday adayı olmak isteyen belediye başkan yardımcılarıyla alakalı önemli bir açıklama yaptı. YSK, aday olmak isteyen belediye başkan yardımcılarının mevcut görevlerinden istifa etmeleri gerektiğini bildirdi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:01
YSK kararını verdi! Aday olmak isteyenler istifa edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimde belediye başkan aday adayı olmak isteyen belediye başkan yardımcılarının da görevlerinden istifa etmeleri gerektiğine karar verdi.

Andırın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Andırın belediye meclis üyesi, 4/A statüsünde çalışan ve ayrıca belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten bir kişinin, Bursa İl Seçim Kurulu Başkanlığınca da Bursa'nın Yıldırım ilçesinde belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan ancak kamu personeli olmayan bir kişinin, yerel seçimde aday adayı olabilmek için görevinden istifa edip etmeyeceği hakkında YSK'den görüş istendi.

İstifa etmeleri gerekiyor

Konuyu inceleyen Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yerel seçimde aday adayı olmak isteyen belediye başkan yardımcılarının da görevlerinden istifa etmeleri gerektiğine karar verildi.

Kurulun gerekçesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 7. fıkrası ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 17. maddesi uyarınca belediye meclis üyelerinin istifa etmesine gerek bulunmadığı belirtildi.

Ancak kanunda, belediye meclis üyelerinden belediye başkan yardımcılığına atananlarla ilgili bir istisna bulunmadığı vurgulanan gerekçede, bu durumda olan kişilerin belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa etmeleri gerektiğine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

İstifa tarihi 1 Aralık

YSK, yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 1 Aralık'a kadar istifa etmeleri gerektiğine karar vermişti.

Buna göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubayların 1 Aralık 2018 günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekecek.

Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar da aynı tarihte istifa edecek.

Emekli olarak görevinden ayrılmak isteyenler de 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini saat 17.00'ye kadar verecek.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:01
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