YSK itirazları inceledi! 45 muhtarın mazbatası iptal edildi

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Türkiye 31 Mart'ta 50 bin 157 muhtar için oy kullanırken, seçimden kısa bir süre sonra Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yeni seçilen muhtarlarla ilgili itiraz yağmaya başladı. YSK’ya yapılan itirazlarda, seçimi kazanmasına rağmen okuma yazma bilmediği, adli sicilinde problem olduğu ve 6 aylık ikamet koşulunu taşımadığı gerekçesiyle yaklaşık 3 bin muhtarın mazbatasının iptal edilmesi istendi.

Seçim 7 Haziran 2020’de

İtirazları tek tek dosya bazında karara bağlayan YSK, mazbatası iptal edilen 45 muhtarın bulunduğu mahalle veya köylerde 7 Haziran 2020'de yeniden muhtarlık seçimi yapılacağına karar verdi. 7 Haziran’a kadar mahalleler veya köylerde imza yetkisi birinci sıradaki azalarda olacak. YSK kaynaklarından alınan bilgilere göre, mazbatası iptal edilen muhtarların bir çoğunun adli sicil belgesine göre seçilme yeterliliğine engel olan bir ceza aldığı ortaya çıktığı belirtildi.