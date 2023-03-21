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Siyaset YSK ilan etti! İşte başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Siyaset

YSK ilan etti! İşte başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları

YSK, 11 adayın seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 21:34:00 - 2023-03-21 21:39:24
YSK ilan etti! İşte başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, başvuru yapan 11 adayın seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi.

YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi.

100 bin imza toplaması gerekiyor

YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.

YSK’nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

"Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal."
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