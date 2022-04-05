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Gündem YSK hangi ilden kaç vekil çıkacağını açıkladı! Resmi Gazete'de yayımlandı
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YSK hangi ilden kaç vekil çıkacağını açıkladı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Seçime kısa süre kala Yüksek Seçim Kurulu, hangi ilden kaç milletvekilinin çıkacağını Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 01:27:00 -
YSK hangi ilden kaç vekil çıkacağını açıkladı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), TÜİK verilerinden hareketle illerin milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre; İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak. 18'den fazla milletvekili çıkaracak illerden İstanbul 3, Ankara 3, İzmir 2 ve Bursa 2 seçim bölgesine ayrıldı. Eskişehir ve Muş'un milletvekili sayısı 1 azalırken İstanbul 1'inci bölge ve Bayburt'un vekil sayıları 1'er tane arttı.

İstanbul'un kontenjanı arttı

7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3'e düştü. İstanbul'un 97 olan milletvekili sayısı 98'e, Bayburt ise 1'den 2'ye yükseldi.

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