İstanbul seçim sonuçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Maltepe seçimlerine ilişkin oy sayımlarının sona ermesiyle birlikte seçimleri kazanan isim de açıklandı. İstanbul seçim sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu sandıklardan birinci çıkmasıyla birlikte il seçim kurulu mazbatayı kendisine verdi. Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmesi başta FETÖ olmak üzere PKK, DHKP-C’li terör sevicilerini mutlu etti. Peki Ekrem İmamoğlu’na verilen mazbata geri alınır mı? YSK, mazbatayı Ekrem İmamoğlu’nun elinden alır mı? YSK Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal eder mi?

Son dakika İstanbul seçim haberi. İstanbul seçim sonuçları 2019 son durum gelişmeleri.31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. AK Parti’nin YSK'ya yapılan İstanbul seçim sonuçları itirazları sonuçlandırılmadan İl Seçim Kurulu tarafından Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi tepkilere neden oldu.

İmamoğlu'na mazbata verilmesi hukuka aykırı mı?

İstanbul İl Seçim Kurumu'na CHP'den, FETÖ'den her yerden çok yoğun baskı var. AK Parti'nin baskı yaptığı söyleniyor ama gördüğünüz gibi AK Parti baskı yapsaydı İl Seçim Kurulu böyle bir karara imza atamazdı. İl Seçim Kurulu'na asıl baskıyı CHP yaptı. Ama dediğim gibi YSK belgeleri inceledikten sonra mazbatayı geri alabilir. Avukat Mehmet Sarı da İl Seçim Kurulu'nun tepki çeken bu kararını katıldığı bir televizyon programında yorumladı. İşte o açıklamalar: Mahalli İdareler seçimi usulü hakkındaki kanunda sonucun tanzim edilen bir tutanağa bağlanması meselesi bu. "İl birleştirme tutanağının hazırlanmasıyla birlikte en çok oy alan aday Başkan olur" diyor. Burada yaşanan budur. Hukuka usule aykırılıklar nerede düğümleniyor. Bu önemli. Olağanüstü itiraz dediğimiz seçimin temelini teşkil eden unsurların hukuka aykırı biçimde ihlal edilmesine yapılan itirazların sonuçlanması önemli.

Açıkça hukuka aykırı durumlar tespit edilirse YSK tarafından sürecin kaldırılması mazbatanın iptali ile sonuçlanmıştır demektir. Kaldı ki İstanbul'da şuan tespit edilen yüzde 10 oyda 13 bin civarında oy sayın Binali Yıldırım lehine kapanmasına sebebiyet verdi. İncelenmeyen yüzde 90 nispetindeki sandık söz konusu. İkincisi Büyükçekmece'de yapılan büyük bir usulsüzlük söz konusu.

YSK İstanbul kararını ne zaman açıklayacak?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu, artık son söz YSK'nin. Kanunun 131. Maddesi bunla ilgili aslında bir atıfta bulunuyor. 110 ve 112.maddelerdeki itirazlar eğer bulunuyorsa YSK derhal sürece dahil oluyor. CHP'nin Maltepe'deki sayımlar durdurulsun başvurusuna, YSK yaklaşık 4 saat sonra verdiği kararla oyların devamı yönünde karar kılmıştı. YSK tarafından bu 7 günün sonunda bir karar çıkacağını bekleyebiliriz.

Yenileme seçimleri ne zaman yapılacak?

YSK'nin 29 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi halinde, yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verildi. Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

Yenilenen seçimde aday listesi değişecek mi?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

Seçmen listeleri güncellenecek mi?

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

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