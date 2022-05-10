  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset YSK duyurdu! Ümit Özdağ'a şok: Bugün seçim olsa Zafer Partisi seçime giremiyor
Siyaset

YSK duyurdu! Ümit Özdağ'a şok: Bugün seçim olsa Zafer Partisi seçime giremiyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun 10 Mayıs tarihli kararına göre seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partiler açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 17:47:00 -
YSK duyurdu! Ümit Özdağ'a şok: Bugün seçim olsa Zafer Partisi seçime giremiyor

2023 yılı Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçime 1 yıl kala siyasi partiler de örgütlenmelerini ve seçime girmek için gerekli şartları yerine getirmeye çalışıyor.

YSK'nın oy birliği ile aldığı kararlar sonrasında partilerin "seçime girme yeterliliği" konusunda karar veriliyor. Örgütlü il sayısı ve büyük kongre yapmak gibi şartları karşılayan partiler seçime girme yeterliliğine sahip oluyorlar.

2022 Mayıs ayı itibariyle 2023 Haziran ayında yapılacak genel seçimler için seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu.

Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi henüz seçimlere girebilecek yeterliliği sağlayamadı.

Seçime girecek partilerin listesi şöyle;

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay