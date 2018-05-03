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YSK, dört parti liderinin imza toplama başvurusunu kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etti. YSK Başkanı Sadi Güven, "100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yapanlardan 3 kişinin başvurusu reddedildi" dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:51
YSK, dört parti liderinin imza toplama başvurusunu kabul etti

YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvurusu kabul edilenlerin ilanına ilişkin kararı açıklandı.

YSK'nin resmi internet sitesinden yayınladığı karara göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etti.

Bu kapsamda başvurusu kabul edilenler için 04-09 Mayıs 2018'de 08.00 -20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek.

YSK ayrıca süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi. Kaynak: Ntv

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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