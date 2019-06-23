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YSK başkanı Sadi Güven: Sonuçlar en kısa sürede incelemeye açılacaktır

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

23 Haziran 2019 Pazar 21:29
YSK başkanı Sadi Güven: Sonuçlar en kısa sürede incelemeye açılacaktır

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güven, "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır" dedi. Öte yandan Güven, "Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak" şeklinde konuştu.

Sadi Güven'in açıklamaları şöyle;

Seçim sonuçlanmıştır. 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip seçmenler oylarını kullanmıştır. Sükunet içinde gerçekleşmiştir. Sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan cetvel ilçe seçim kurullarına teslim edilmiş ve ilçe seçim birleştirmeye eslim edilmiştir. YSK'ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Sonuçlarını ilanı ile birlikte internet sitemizde ıslak imzalı vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır.

Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır.

Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak

İtiraz süreci var. İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir.

 

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 21:29
  1. İstanbul
  2. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven

YORUM YAZ

  • hercaihercai32 dk önce
    Fetocu ve PKK lilar secimi kazandi bay Guven, sevinmisinizdir!
  • Mesut SarpMesut Sarp32 dk önce
    Yüce Allah (c.c.) nasılda insanlara mevki farkı olmaksızın tükürdüklerini yalatıyor.
  • Ye seYe se37 dk önce
    Seçimi tüm ilçelerde iptal etmeme nedenin anlaşıldı ysk isterseniz zevkine birkaç kez sayın yeniden. Nasılsa alıştınız bağımlılık yapmıştır

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