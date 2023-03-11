  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu: Bugün belirlenecek
Gündem

YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu: Bugün belirlenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Bugün seçime yeterliliğe sahip olan siyasi partileri belirleyeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 11:19:00 -
YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu: Bugün belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesi kararını almasıyla birlikte 14 Mayıs’ta yapılacak seçim için süreç başladı.

Yüksek Seçim Kurulu seçime yeterliliği olan siyasi partileri belirlemek üzere toplandı.

Süreç hakkında açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün seçime girebilecek partilerin belirleneceğini belirterek, “Gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonlandığında sizlere bilgi vereceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum” diye konuştu.

FOX TV artığı ekranlara geri dönüyor
FOX TV artığı ekranlara geri dönüyor

Gündem

FOX TV artığı ekranlara geri dönüyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23