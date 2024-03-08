  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mete Yarar'dan Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili olay çıkış: O kadar tuhaf bir yere geldi ki buna ne denir?

Son dakika... İsveç NATO üyesi oldu!

Hizmeti bitirdi reklamı getirdi! Ekrem giderayak kasayı boşaltıyor

Fransa'dan Rusya'ya karşı mücadele: 7 Mart Moldova'da yeni iş birliği imzaladı! Çatışma an meselesi

ABD raporlarında ortaya çıktı! 30 milyar varillik petrol Türkiye'yi bekliyor, Abdülhamid her an yola çıkabilir

ABD basınında haberi duyurdular! İsrail'in planı: işgali altındaki Batı Şeria'da 15 yasa dışı yol inşa etti

Haluk Özdil “Altında deprem geliyor” diyerek duyurdu! Herkes hazır olsun, o tarihte gram altın 4 bin lira olacak

Yapay zeka hata verdi, Özgür Özel yine rezil oldu

Türksat anlaşmaya vardı: Gazze'ye yardım gemisi dünyaya bağlanacak! Türkiye'den bir adım daha, yankıları sürüyor

BAYKAR fabrikasını vuracağını duyuran Rusya'dan sürpriz adım! Görüntüleri tüm dünyaya servis ettiler
Gündem YSK Başkanı açıkladı: Deprem bölgesi seçime hazır!
Gündem

YSK Başkanı açıkladı: Deprem bölgesi seçime hazır!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 05:20:00 -
YSK Başkanı açıkladı: Deprem bölgesi seçime hazır!

YSK Başkanı Ahmet Yener, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illeri ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'i ziyareti öncesinde gazetecilere açıklama yapan Yener, Malatya ile başlayan deprem bölgesi ziyaretlerini Diyarbakır ile sonuçlandırdıklarını söyledi.

Yener, kurul üyeleriyle, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illeri ziyaret ettiklerini, geçen yıl yapılan seçimlerden sonra gelinen son noktayı gözlemlemek ve varsa seçim kurullarının ihtiyaçlarını gidermek için bölgede izlenimlerde bulunduklarını ifade etti.

'Seçime hazır halde'

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Yener, "Bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz temaslar neticesinde bölgedeki okulların son durumlarının ne olduğunu tespit etmek amacıyla İl ve İlçe Seçim kurullarımızdan bilgi aldık. Aldığımız bilgiler neticesinde konteyner ihtiyacımız varsa valilerimizle görüşüp bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında gerekli tedbirleri aldık. Mülki idare amirlerimiz de bizlere bu konularda gereken desteği esirgemediler” dedi.

Şu an itibarıyla okullar ve konteyner alanlarının seçime hazır halde olduğunu belirten Yener, şöyle devam etti:

“Bu süreçte yaptığımız temaslarda İl ve İlçe Seçim kurullarının teknik eksikliklerinin olup olmadığını bizzat yerinde dinleyip, varsa eksikliklerin giderilmesi için de çalışmalar yaptık. Teknik malzeme ve personel eksikliği konusunda da ihtiyacı olan il ve ilçelerin sorunları giderildi. Bugün de Diyarbakır'da hakimlerimiz ve kurullarımızın yerel seçimlere hazır olduklarını yerinde gözlemledik. Seçim kurullarımıza bu hazırlık esnasında desteklerini esirgemeyen Valiliğimiz ve Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da sorunsuz ve problemsiz bir şekilde seçimleri gerçekleştiririz. Yapılacak seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diliyorum"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YSK'dan 'veri' kararı!
YSK'dan 'veri' kararı!

Siyaset

YSK'dan 'veri' kararı!

Son dakika! YSK duyurdu: Oy sandıkları erişime açıldı
Son dakika! YSK duyurdu: Oy sandıkları erişime açıldı

Gündem

Son dakika! YSK duyurdu: Oy sandıkları erişime açıldı

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen adaya YSK şoku!
CHP'den Memleket Partisi'ne geçen adaya YSK şoku!

Siyaset

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen adaya YSK şoku!

YSK sitesinde paylaştı! İşte aday birincisi ilimiz
YSK sitesinde paylaştı! İşte aday birincisi ilimiz

Gündem

YSK sitesinde paylaştı! İşte aday birincisi ilimiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23