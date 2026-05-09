Alışverişte yeni dönem resmen başladı! Fiş dönemi sona eriyor

Vergi sisteminde dijital dönüşümü hızlandıracak kritik düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle birlikte, yeni nesil yazar kasalar artık yalnızca ödeme almak için değil, doğrudan elektronik belge düzenlemek için de kullanılabilecek.

8 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte işletmeler; e-Fatura, e-Arşiv ve benzeri elektronik belgeleri tek işlemle oluşturabilecek. Böylece hem işlem süreleri kısalacak hem de vergi süreçlerinde tam dijitalleşme dönemi başlayacak.

YAZAR KASALAR ARTIK DİJİTAL İMZA DA ATACAK

Yeni düzenlemeye göre Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre çalışan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, oluşturdukları belgeleri elektronik olarak imzalayabilecek. Üzerlerinde bulunan mali sertifikalar sayesinde bu imzalar, hukuki açıdan işletme sahibinin attığı fiziksel imzayla aynı geçerliliğe sahip olacak.

Uzmanlar, bu sistemin özellikle küçük esnaf ve zincir işletmeler için büyük kolaylık sağlayacağını belirtiyor. Artık farklı cihazlar veya ayrı yazılımlar kullanmadan, ödeme ve belge işlemleri tek noktadan tamamlanabilecek.

GİB VE TÜBİTAK DENETLEYECEK

Sistemde kullanılacak cihazların güvenliği ise sıkı denetimden geçecek. Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK tarafından teknik incelemeye tabi tutulacak cihazların yalnızca onay alan modelleri kullanılabilecek.

Yazar kasa üreticileri de yeni sistemde “özel entegratör” sorumluluğu üstlenecek. Belgelerin güvenli şekilde oluşturulması, saklanması ve sisteme aktarılması süreçlerinden doğrudan sorumlu olacak şirketler, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

ESNAF İÇİN YENİ DİJİTAL DÖNEM

Yeni uygulama ile birlikte Türkiye’de kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve kağıt kullanımının azaltılması hedefleniyor. Vergi süreçlerinin dijital ortama taşınması sayesinde işlemlerin daha hızlı, güvenli ve şeffaf hale gelmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre bu adım, perakende ve hizmet sektöründe iş yapış biçimini kökten değiştirecek en önemli dijital dönüşüm hamlelerinden biri olarak görülüyor.