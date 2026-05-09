Bu hatayı sakın yapmayın: İşte bu yüzden çamaşırları 40 derecede yıkamamalısınız! En doğru uygulama bunlar

Günümüzde çamaşır deterjanları, düşük sıcaklıklarda da etkili olacak şekilde geliştirildiği için, eskiden yaygın olan "su ne kadar sıcaksa o kadar temiz olur" anlayışı artık her zaman geçerli değildir. Günlük olarak kullandığımız tişörtler, gömlekler, spor kıyafetleri, iç çamaşırları ve hafif kirlenmiş nevresimleri çoğu zaman 30 derecede temizlemek yeterli olacaktır. Birçok kumaş için 30 derece temizlik, kumaş ömrünün en iyi şekilde korunmasını sağlıyor. Üzerimize bulaşan günlük kirler, ter, toz ve yemek lekeleri bu ısıda genelde rahatlıkla çıkar. Özellikle kumaşı hassas dokulu giysilerde 30 dereceyi tercih etmek, kumaşın yapısının bozulmasını engelleyeceğinden en doğru seçeneklerden biri olacaktır.