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Gündem YSK açıkladı! Yurt dışında kullanılan oy sayısı
Gündem

YSK açıkladı! Yurt dışında kullanılan oy sayısı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 21:28:00 -
YSK açıkladı! Yurt dışında kullanılan oy sayısı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 751 bin 365 oldu.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 632 bin 994, gümrüklerde ise 118 bin 371 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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