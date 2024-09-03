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Siyaset YRP’ye Şanlıurfa’dan bir şok daha!
Siyaset

YRP’ye Şanlıurfa’dan bir şok daha!

Yeniakit Publisher
2024-09-03 16:51:00 -
YRP’ye Şanlıurfa’dan bir şok daha!

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın partisinden istifa etmesinin yankıları sürerken Yeniden Refah Şanlıurfa’da bir şok daha yaşadı.

Şanlıurfa Viranşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Şık, Celal Yeten ve Ahmet Yıldız, Yeniden Refah Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah Partisi’nden istifa etmesinin ardından aynı partide görev alan meclis üyeleri de istifa etmeye başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Viranşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen Mehmet Şık, Celal Yeten ve Ahmet Yıldız da partilerinden istifa etme kararı aldı.

Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden meclis üyelerinin, görevlerine bağımsız olarak devam edecekleri öğrenildi.

 

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