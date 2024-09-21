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Siyaset YRP’den istifa eden Gülpınar’dan Erbakan’ı kızdıracak şok sözler!
Siyaset

YRP’den istifa eden Gülpınar’dan Erbakan’ı kızdıracak şok sözler!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 19:59:00 -
YRP’den istifa eden Gülpınar’dan Erbakan’ı kızdıracak şok sözler!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Mehmet Kasım Gülpınar, ayrılma nedenlerini açıklarken şok ifadeler kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’den (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve geçtiğimiz günlerde partisinden istifa eden Mehmet Kasım Gülpınar, ayrılma nedenine ilişkin konuştu.

GÜLPINAR: DÜZELME İHTİMALİNİ GÖRMEDİM

Siyasi yolculuğu hakkında açıklamalarda bulunan Gülpınar şöyle konuştu:

“Geçmişte benim sıkıntısını yaşadığım bazı kurumsal problemlerin aynı şekilde burada yaşanacağını da çok net bir şekilde görmeye başladım. Benim bununla kaybedecek vaktim de tahammülüm de yok. Düzeltmek için gayret edecek veya bir çaba içine girmem de mantıksız olur. Bunu düzeltecek olan ben değilim zaten. Yıllarca bir taraftan bunun mücadelesini de yapmışım ve eski partimden çok başarılı olamamışım. En azından Urfa için de söylüyorum ben bu duruma baktığımda aynı kurumsal sıkıntılar burada da yaşanıyor ve artarak yaşanacak. Hiçbir zaman düzelme ihtimalini görmedim”

Şanlıurfa’da Belediye meclisinde 4 parti olduğunu söyleyen Gülpınar, “Refah üye bakımında 3. parti. Bu durum zaman zaman farklı şekilde karşınıza farklı sıkıntılar olarak çıkabiliyor. Benim bunlara ne tahammül edecek ne de bunlarla uğraşacak vaktim var” ifadelerini kullandı.

 

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