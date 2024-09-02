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Siyaset YRP'deki istifa akıllara Fatih Erbakan'ın bu sözlerini getirdi
Siyaset

YRP'deki istifa akıllara Fatih Erbakan'ın bu sözlerini getirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-02 16:21:00 -
YRP'deki istifa akıllara Fatih Erbakan'ın bu sözlerini getirdi

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken gelişme akıllara Genel Başkan Fatih Erbakan'ın sözlerini getirdi.

31 Mart seçimlerinden Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar partisinden istifa ederken gelişme büyük ses getirdi.

Uzun süredir AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Gülpınar yayınladığı istifa mesajında yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyururken yaşanan gelişmeler akıllara Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuyla ilgili geçmiş dönemde yaptığı açıklamaları getirdi.

AK Parti'nin kuruluşunun 23. yaş dönemi kutlamalarında birçok YRP'li isim AK Parti'ye katılmıştı. Söz konusu törende YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar'ın da AK Parti'ye katılacağı gündemde yerini almıştı.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da konuyla ilgili 15 Ağustos'ta kameralar karşısına geçerek, "Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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