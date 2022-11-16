YPG’ye sahip çıkanlar saldırının suç ortağı!

ABD’nin Suriye’deki mayın eşekliğini yapan terör örgütü YPG/PKK, önce Mersin’de, ardından Taksim’de düzenlediği kanlı saldırılarıyla Türkiye’deki huzur iklimini hedef alırken, iktidar umudunu HDP’den gelecek oylara bağlayan zillet paydaşları, masa altına gizledikleri ortaklarını gücendirmemek adına çok kirli bir siyaset güdüyor. TSK’nın başarılı operasyonları sonrası köşeye sıkışan PKK/YPG’nin, Taksim’de masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği kanlı saldırısı sonrası, 6’lı masa müdavimlerinin yayımladıkları ortak açıklamada terör örgütünün ismini zikretmemesi, zillet paydaşlarının Kandil’in uzantılarına nasıl göbekten bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

PYD terör örgütü değilmiş!

İşte maskesi düşen CHP’lilerin skandal açıklamaları şöyle:

“Tezkereye ‘evet’ demek Cumhuriyete ihanettir” Kılıçdaroğlu: “Bizim için YPG terör örgütü değildir. Kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: “Sınırımızda başkası olacağına YPG olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yoktur.”

CHP’li emekli Tuğamiral Türker Ertürk: “Sınırımızda radikal İslami örgütler olacağına, iyi ilişkiler geliştireceğimiz YPG’liler olsun.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: “PYD bildiğiniz gibi bir siyasi oluşumdur. YPG siyasi kanadıdır. Terör örgütü değildir.”

‘SİHA Sezgin’ olarak bilinen ve TSK’ya yönelik ‘kimyasal silah kullandı’ iftirasına atan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: “PYD Suriye’de kendi yaşamlarını kurmaya çalışan, kendi topraklarını korumaya çalışan bir örgüttür ve terör örgütü değildir.”

CHP’li Selin Sayek Böke: “Ne ben ne de arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olduğuna dair bilgilere sahip değiliz.”

CHP’li Erdal Aksünger: “Başından beri söylüyorum. PYD bir terör örgütü değildir, bir siyasi oluşumdur.

PKK bile beklemiyordu

Konuyla ilgili akit’e konuşan Araştırmacı Yazar Galip İlhaner ise, şu değerlendirmede bulundu: “PKK bile CHP ve 6’lı masanın Taksim eyleminde PKK/PYD adını anmamasından dolayı şokta! PKK eylemi yaptık diyor, 6+HDP masası ‘hayır sizin yanlışınız var, siz (yapmadınız’ diyor. Peki, kim yaptı bu eylemi, uzaylılar mı? PYD ve PKK adını anmadan Taksim saldırısını kınamak demek, PKK ile seçim ittifakını devam ettirmek demektir. Her şey ortadayken, sırf HDP küsecek diye, PKK’yı ve PYD’yi kınamamak muhalefeti nereye götürecek? PKK ile neyin ortaklığını yapıyorsunuz? PKK’nın Türkiye’den toprak istediğini, Kandil’in bir ABD eyaleti olduğunu, PKK kontrolündeki Suriye’nin Kuzeyindeki kantonların birer ABD eyaleti olduğunu, PKK’yı, PYD’yi yönetenlerin ABD’den maaş aldıklarını bilmiyor musunuz? Ortağınız HDP’nin Kürt çocuklarını PKK’ya PYD’ye gönderdiğini bilmiyor musunuz? Sırf seçimde PKK tabanından oy almak için terörü görmezden mi geleceksiniz?”

Propagandaya alet oldular

Gazeteci Yazar Murat Özer da, şunları dile getirdi: “Terör, korkutmak için eylem yapar. Örgüt için önemli olan bundan sonra yapılacak propagandadır. Şimdi bakıyorsunuz, masa içerisindeki 6 tane parti de saldırının PKK tarafından yapıldığı açıkca belli olmasına rağmen, gelen teröristlerin PYD tarafından yetiştirilip gönderilmiş olduğu biliniyor olmasına rağmen, bu örgüte Amerika tarafından istihbarat ve silah desteği verildiği apaçık ortada iken, bütün bunlar herkesin gözünün önünde yaşanırken, ‘PKK terörü’ bile diyemediler. Bildirilerinde Amerikan emperyalizmini kınayan tek bir cümle olmadı. ‘Biz bunlar kimler tarafından desteklendiğini biliyoruz’ diyemedi. Ne yaptılar? Tıpkı terör örgütünün istediği gibi iktidarı suçladılar, hükümeti yıpratmayı hedeflediler ve TSK’nın sınır operasyonlarını eleştirdiler. Kendi mensupları da sosyal medyada bunu yaygınlaştırdılar. İşte terör örgütünün yapmak istediği şey buydu. Bunu da başarmış oldu. Kim eliyle yaptı? Bunların eliyle yaptı.”