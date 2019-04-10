YPG'ye NATO TIR'larıyla silah yardımı! Terör örgütü YPG'ye binlerce TIR silah ve mühimmat gönderen ABD, şimdi de yardımlarına NATO yoluyla devam ediyor. ABD, NATO yoluyla teröristlere 100 TIR silah gönderdi.

Suriye'de güvenli bölge planına NATO'yu dahil etmek isteyen ABD yeni hamleler yapmaya başladı. NATO Fırat'ın doğusunda NATO, ilk kez Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan bölgelere girdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak'ın kuzeyinden gelen, lojistik ve askeri malzeme taşıyan yaklaşık 100 tırın YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolü altında bulunan bölgelere doğru ilerlediğini duyurdu. Zırhlı araçlar var 100 TIR’lık konvoyun yaklaşık 60’ı zırhlı araç, Hummer, askeri ve lojistik taşırken, yakıt dolu 10 tanker de konvoya eşlik etti. NATO askerlerinin de önümüzdeki dönemde bölgeye gönderilmesi bekleniyor. Ancak teröristlerle iş birliğinin karşısında olan Türkiye'nin tavrı işleri değişebilir.

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