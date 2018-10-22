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YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı çocuk çatışmada öldü

Terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 17 yaşındaki Yasemin Arif'in Deyrizor'daki çatışmalarda öldüğü öğrenildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:44
YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı çocuk çatışmada öldü

Terör örgütü, sosyal medya hesaplarında 17 yaşındaki Yasemin Arif'in, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinin Hecin ilçesinde DEAŞ'la girilen çatışmalarda öldüğünü duyurdu. Örgütün, Yasemin'i 2015 yılında zorla silah altına aldığı ve 3 yıldır savaştırdığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı muhabirinin güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre YPG/PKK, Haseki ilinde iki hafta önce 14 yaşındaki Selime'yi de zorla silah altına altı. Sekizinci sınıfa giden Selime, örgüt mensupları tarafından okulundan alıkonuldu ve ondan henüz haber alınamadı.

YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nda aldığı büyük darbe sonrasında "çocuk savaşçı" uygulamasını sıkılaştırmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 7 Mart'taki raporunda YPG/PKK'nın savaştırdığı çocukları fotoğraflarla gündeme getirmişti. Terör örgütünün saldırılarda kullandığı birçok "çocuk savaşçı"nın hayatını kaybettiği bilgisine de yer verilmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üstlerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartlarında da YPG/PKK'nın çocuklara verdiği silah eğitimleri ortaya konmuştu.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:44
  1. Yasemin Arif

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