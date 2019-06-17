0553 313 94 23

YPG/PKK'nın Suriye'deki yeni oyunu deşifre oldu

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırında yer alan ve Rakka iline bağlı Tel Abyad ile Aynularab'daki sözde askeri meclislerini, ismini kullandığı SDG'ye devretti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
YPG/PKK'nın Suriye'deki yeni oyunu deşifre oldu

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırında işgal ettiği Tel Abyad ve Aynularab'da (Kobani) kendine bağlı sözde askeri meclisleri, SDG'ye devretmiş gibi göstererek varlığını gizlemeyi sürdürme kararı aldı.

Bölgedeki yerel kaynaklar, sözde meclislerin görevlerinin kent savunması ve sınır güvenliği olarak tanımlandığını bildirdi.

Kaynaklar ayrıca örgütün bu yolla, Türkiye sınırında YPG/PKK yerine, SDG varmış gibi göstermeyi amaçladığını ifade etti.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti.

O dönemden bu yana, Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

Örgütün ismini ABD verdi

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgüte iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

Örgüt, işgal alanlarında yönetimi bölge halkında gibi göstermek için sivil ve askeri meclisler kuruyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:08
  1. Suriye
  2. Tel Abyad
  3. Ayn-el Arab
  4. YPG/PKK
  5. SDG
  6. Terör örgütleri
  7. Teröristlerin yeni oyunu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki Yaz Şenliğine katıldı
    1. Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki..
    2. Adıyaman’da Akua park bu yıl da..
    3. Psikolojik rahatsızlığı olan turist,..
    4. Kremlin'den ABD'ye "siber savaş"..
    5. Goji Berry hasadı için gün sayılıyor
    6. Köylerde bulunan 16 metruk bina yıkıldı
    7. Tarihi Zerzavan Kalesi’nde taekwondo
    8. Aydın’da elektronik sigara operasyonu
    9. ABD'de sokak partisinde silahlı..
    10. Biga Belediyesinde stratejik plan..
    11. Çocuklar yaz döneminde..
    12. Sınırda büyük gerilim! 6 bin asker..
    13. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "MHP..
    14. 23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği sona erdi
    15. Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası..
    16. Her salı günü vatandaşlara ayrılacak
    17. Caretta carettalar için havai fişek..
    18. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası..
    19. YKS’ya geç kalan öğrencilerin..
    20. Bitkin halde bulunan kızıl geyik..
    21. "Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları..
    22. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    23. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    24. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    25. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    26. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    27. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    28. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    29. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    30. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!