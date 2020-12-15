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Aktüel YPG/PKK'lı teröristler, Haseke'de muhalif parti ofislerine saldırıyor
Aktüel

YPG/PKK'lı teröristler, Haseke'de muhalif parti ofislerine saldırıyor

PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) karşı giriştiği eylemleri Suriye'nin kuzeydoğusuna taşıdı - YPG/PKK'lı teröristler, KDP'yle yakınlığıyla bilinen muhalif grup ENKS'nin ofislerini basarak kullanılamaz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:03:44 -
YPG/PKK'lı teröristler, Haseke'de muhalif parti ofislerine saldırıyor

HASEKE (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) iki ofisini tahrip etti.

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) karşı önceki gece giriştiği eylemleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline taşıdı.

Önceki gün Derbesiye ilçesinde KDP himayesindeki ENKS ofisine silahlı saldırı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristler, bugün de Kürt muhaliflerin Amude ilçesindeki ofisini basarak ateşe verdi.

ENSK'ye ait ofislerin tahrip edilmesinin, IKBY'deki Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasındaki gerilime eş zamanlı olarak denk gelmesi dikkati çekti.

Terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin sözde Genel Komutanı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de PKK ve Peşmerge güçleri arasındaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KDP'yi suçlayarak, IKBY'i istikrarsızlaştırmaya çalışan PKK'ya destek vermişti.

Irak'ın Duhok vilayetinde önceki gece terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı yaralanmış, 1 Peşmerge hayatını kaybetmişti.

- Terörist elebaşı Şahin'nin açıklamasına rağmen ikinci saldırı oldu

YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin Derbesiye ilçesindeki ENKS ofisine önceki gün düzenlenen saldırının ardından açıklama yapan terörist elebaşı Şahin, "Aynı zamanda kimsenin ENKS ve Rojava'daki siyasi güçlerin bürolarına saldırma hakkı yoktur. İçişleri güçlerimiz, söz konusu saldırıya yönelik gerekli tedbirleri alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamaya rağmen YPG/PKK'lı teröristler, gün içinde Amude ilçesindeki ENKS ofisini basarak kundakladı.

- YPG/PKK-ENKS müzakereleri sonuçsuz kalmıştı

ABD baskısıyla ocakta başlayan ENKS-YPG/PKK görüşmeleri, terör örgütünün karşı tarafının taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle eylül sonunda başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Haziran ayında ise terör örgütü YPG/PKK ile ENKS, Haseke ilinde, ABD'nin baskıları sonucu 2014 yılında imzalanan "Duhok Anlaşması"nın temel alarak sözde özerk yönetimi paylaşma müzakerelerine devam kararı almıştı.

Müzakereler sırasında YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerde daha önce kilit vurdukları bazı ENKS ofislerinin tekrar açılmasına izin vermişti.

Ekim 2014'te eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğinde Duhok kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt siyasi oluşumlarının ortak hareket etmelerini öngören "Duhok Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu alıkoymuştu. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.




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