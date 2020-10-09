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Aktüel YPG/PKK'lı teröristler çocukların hayallerini yarım bıraktı
Aktüel

YPG/PKK'lı teröristler çocukların hayallerini yarım bıraktı

Barış Pınarı Harekatı devam ederken sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/PKK'nın Ceylanpınar'a yönelik havanlı ve roketatarlı saldırılarında sevdiklerini kaybedenlerin acısı aradan geçen 1 yıla rağmen dinmiyor - Kızını terör saldırısında şehit veren baba İbrahim Terim: - "Onlar Elif'in hayalini alamazlar, bir Elif gitti nice Elifler var, bitmedik, tükenmedik. Öğretmen olma hayali vardı, başarılıydı okulda" - Saldırıda, ekmek almaya giden oğlunu şehit veren İbrahim Güneş: - "Oğlumun hayali göz doktoru olmaktı. Annesi gözünden rahatsızdı, hep 'Anne göz doktoru olacağım, seni muayene edeceğim, seni iyileştiririm.' diyordu ama olmadı"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:10:39 -
YPG/PKK'lı teröristler çocukların hayallerini yarım bıraktı

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - Terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarda sevdiklerini yitirenlerin acısı aradan geçen 1 yıla rağmen dinmiyor.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü YPG/PKK üyeleri tarafından Ceylanpınar'a atılan roket ve havan mermileri nedeniyle hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elif Terim'in ailesi, çocuklarını kaybettikleri evlerinde saldırıdan kalan izlerle yaşamaya devam ediyor.

Baba İbrahim Terim, AA muhabirine, terör örgütünün saldırısı sonrası kaybettikleri Elif'in acısını hala yaşadıklarını belirterek, ilk andan itibaren kendilerini yalnız bırakmayan tüm yetkililere teşekkür etti.

Kızlarını şehitlik mertebesine uğurladıkları için mutlu olduklarını anlatan Terim, "Devletimiz uğruna bir şehit verdiğimiz için gururluyuz. Barış Pınarı Harekatı ile karşı tarafta olan terör örgütü temizlendi. Operasyondan sonra rahatız, herhangi bir korkumuz kalmadı. Operasyon yapılması gerekiyordu ve yapıldı." dedi.

Baba Terim, Elif'i yitirdiği saldırıda yaralanan çocuğunun o dönem ayakta tedavi edildiğini ancak yara izinin kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Terör örgütü sivil, çocuk dinlemiyor, ilk günden beri onların işi sivil ve çocuklarla. Devletle baş edemezler, onlar kimdir? Ancak böyle zavallı sivil insanlara gücü yeter. Onlar Elif'in hayalini alamazlar, bir Elif gitti nice Elifler var, bitmedik, tükenmedik. Öğretmen olma hayali vardı, başarılıydı okulda."

Terim, evde şarapnel parçalarının izlerinin durduğuna işaret ederek, "O izlere baktıkça aklımıza Elif geliyor, o yüzden yaptırmadık, baktıkça onu hatırlıyoruz." diye konuştu.

- "Oğlumun hayali göz doktoru olmaktı"

Fırına ekmek almaya giderken şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş'in ailesi de yüreklerine kor düşüren terör örgütünün tamamen yok olmasını istiyor.

Baba İbrahim Güneş, oğlunun acısının ilk günkü gibi olduğunu ve duvardaki resmine bakarak sürekli onu andıklarını söyledi.

Oğlunun müzikle arasının iyi olduğunu ve gitar çalmayla yakından ilgilendiğini anlatan Güneş, "Oğlumun hayali göz doktoru olmaktı. Annesi gözünden rahatsızdı, hep 'Anne göz doktoru olacağım, seni muayene edeceğim, seni iyileştiririm.' diyordu ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Anne Zekiye Güneş ise oğlunun acısını yüreğinde hissettiğini vurgulayarak, terör örgütünün yok olmasını istediğini belirtti.

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