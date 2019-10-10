YPG/PKK yine aynı oyuna başladı! İşte öldürülüyor dedikleri (siviller!)
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası terör örgütü YPG/PKK Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi yine teröristlere sivil kıyafetler giydirerek "siviller öldürülüyor" oyununa başladı.10 Ekim 2019 Perşembe 10:18
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK'lı teröristler sivil kıyafetlerini giydi.
Siviller öldürülüyor algısı peşindeler
Amaçları ise operasyon esnasında ölen teröristleri, Avrupa'ya "Türkiye sivilleri öldürüyor" algısı oluşturmak.
İşte onlardan bazıları;
Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.
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