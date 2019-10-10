0553 313 94 23

YPG/PKK yine aynı oyuna başladı! İşte öldürülüyor dedikleri (siviller!)

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası terör örgütü YPG/PKK Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi yine teröristlere sivil kıyafetler giydirerek "siviller öldürülüyor" oyununa başladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:18
YPG/PKK yine aynı oyuna başladı! İşte öldürülüyor dedikleri (siviller!)

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK'lı teröristler sivil kıyafetlerini giydi.

Siviller öldürülüyor algısı peşindeler

Amaçları ise operasyon esnasında ölen teröristleri, Avrupa'ya "Türkiye sivilleri öldürüyor" algısı oluşturmak.

İşte onlardan bazıları;


Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:18
  1. Ypg
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar47 dk önce
    anlayamadım terörsitin üniformalısımı var. sıradan temizlik .
  • Şeref avcıŞeref avcı48 dk önce
    Allahım!İslamın son ordusunu muzaffer eyle.Sefer bizden zafer sendendir.Senin dinin olan İslama ve müslümanlara düsman olanları,Yüce Türk Milletinin eliyle kahhar eyle.Allahım sen ordumuzu,devlet büyüklerimizi ve milletimizi koru.amin.kim ne yaparsa yapsın komutan emir verdi kervan yürüyor,zaferlede dönecek inşallah
  • aliali55 dk önce
    MEHMET CİK SİYONİST YABAN DOMUZU AVINA ÇIKTILEŞİNİZ İ BOL EYLESİN RABBİM

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Her 4 alışverişten 1’i internetten
  1. Her 4 alışverişten 1’i internetten
  2. Görüntüler ilk kez yayınlandı! Beton..
  3. Eylülde en fazla reel getiri BIST 100..
  4. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi 5..
  5. Terör örgütü yandaşlarından sosyal..
  6. Yurt dışı çıkış harcı cepten..
  7. AÖF ikinci üniversite bölümleri |..
  8. “İyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor”
  9. Karargah'ta sabahın ilk saatlerine..
  10. YPG'liler sivillerden uzaklaştıkları..
  11. Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata..
  12. HDP'li Buldan ve Temelli hakkında..
  13. “Türk lirasının arkasında durun”
  14. Harekat sonrası Pervin Buldan ve Sezai..
  15. Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu!
  16. Önce eğitim aldılar sonra markalaştılar
  17. Gençlik projelerine 15 milyon liralık..
  18. Birgün gazetesinin internet sorumlusu..
  19. Binali Yıldırım'dan HDP'ye 'terör'..
  20. MSB’den operasyona ilişkin açıklama!
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce açıklaması
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı

Günün Karikatürü

10 Ekim 2019
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?