YPG/PKK iş makinesi vurdu: 1 sivil yaralı Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK, çalışma yapan iş makinesini ısı güdümlü füzeyle vurdu, bir sivil ağır yaralandı.

Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK'nın, taşkından etkilenen Mare ilçesinde çalışma yapan iş makinesini vurması sonucu bir sivil ağır yaralandı. YPG/PKK, ısı güdümlü füzeyle yerel meclise ait iş makinesini gider çalışması yaptığı sırada vurdu. Makine kullanılmaz hale gelirken, bir sivil ağır yaralandı. Örgütün saldırıyı Mare'nin güneyinde, işgal ettiği Tel Rıfat'ın Umhuş bölgesinden gerçekleştirdiği öğrenildi. YPG/PKK 3 yılı aşkın süredir işgal ettiği Tel Rıfat'tan Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerinde aralıklarla saldırılar düzenliyor.

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