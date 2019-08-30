YPG/PKK ile ÖSO arasında şiddetli çatışma
Tel Rıfat bölgesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, dün gece Azez’in Mare beldesine saldırılar düzenledi- ÖSO ile çıkan yoğun çatışmalar neticesinde örgütün sızma girişimleri engellendi30 Ağustos 2019 Cuma 11:05
AZEZ (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye’nin kuzeyindeki Mare ilçesine sızma girişiminin ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile örgüt üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
YPG/PKK, dün gece saatlerinde Mare’nin batısındaki Şeyh İsa ve güneyindeki Harbil bölgelerinden ilçeye sızma amaçlı saldırılar düzenledi.
Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.
Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
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