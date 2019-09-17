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YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışmalar yaşandı

Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Azez ilçesine sızma girişiminde bulunan YPG/PKK ile ÖSO ağır silahlarla çatışma yaşandı.

17 Eylül 2019 Salı 11:52
YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışmalar yaşandı

Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinden Azez ilçesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmalar yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre YPG/PKK, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in güneyindeki Kafar Kaşir, batısındaki Malikiye cephe hatlarına gece geç saatlerde sızma amaçlı saldırılar düzenledi.

İşgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ağır silahlarla saldıran YPG/PKK, cephe hatlarında ÖSO ile çatıştı.

ÖSO, terör örgütünün sızma girişimini püskürttü.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:52
  1. Kilis
  2. Ordu
  3. Azez
  4. ÖSO
  5. YPG/PKK
  6. Tel Rıfat
  7. Anadolu Ajansı

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