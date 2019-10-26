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YPG'nin sözde yöneticisi Pentagon'da!

YPG'nin sözde üst düzey yöneticisi İlham Amed, Türkiye'nin sözde müttefiki ABD'nin Savunma Bakanlığı'nda ağırlandı!..

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:34
YPG'nin sözde yöneticisi Pentagon'da!

Küresel eşkıya ABD, PKK/YPG'li teröristlerle kurduğu ilişkileri gizleme gereği duymuyor. Suriye'deki iç savaş nedeniyle yıllardır teröristlere para ve silah yardımı yapan ABD, bölgedeki teröristlerin temsilcilerini bakanlıklarda ağırlamaya başladı.

Önce Kongre, sonra Pentagon'da

Örgütün sözde üst düzey isimlerinden İlham Amed, Amerika'da önce Kongre'ye götürüldü.

Ensonhaber'deki habere göre, Türkiye aleyhinde küstah açıklamalar yaptırılan İlham Amed, daha sonra Pentagon'da Amerikan bayrağının önünde, yetkililerle samimi pozlar verdi.

Türkiye ile müttefik olduğunu savunan Amerika'nın teröristlerle kurduğu bu temaslar, iki ülke arasındaki ilişkileri germeye yetiyor.

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:34
  1. İlham Amed
  2. Pentagon
  3. ABD
  4. Ypg
  5. PKK

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  • Berzah_Berzah_4 sa önce
    Sayın Başkan abd ziyaretini iptal etmeli

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