YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4 karayolu kontrol altında Fırat'ın doğusunda yürütülen harekat kapsamında YPG'nin lojistik ve ticari faaliyetler için kullandığı M4 karayolu kontrol altına alındı.

Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan M4 karayolu stratejik konumda. M4 karayolunun stratejik önemi M4 karayolu, terör örgütü YPG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG, söz konusu karayolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

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