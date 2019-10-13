YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4 karayolu kontrol altında
Fırat'ın doğusunda yürütülen harekat kapsamında YPG'nin lojistik ve ticari faaliyetler için kullandığı M4 karayolu kontrol altına alındı.13 Ekim 2019 Pazar 16:16
Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan M4 karayolu stratejik konumda.
M4 karayolunun stratejik önemi
M4 karayolu, terör örgütü YPG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.
Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG, söz konusu karayolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.
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