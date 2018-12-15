“YPG teröristleri Türk askerini görünce donuna pisliyor”

İsmail Uğur/Ankara-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yönelik harekatın yakında başlayacağına ilişkin açıklamasını sevinçle karşıladıklarını belirten Aga, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu haberiyle Suriye’deki öz kardeşlerini sevindirmiştir. ABD resmen Suriye’nin bir bölümünü işgal ederek parçalamaya, orada bir terör devleti kurmaya çalışmaktadır. Suriye’de yapılmaya çalışılan şey, Irak’ın kuzeyinde 20 yılda yaptıkları şeyin aynısıdır. Suriye’nin vatanseverleri Türkiye’nin yanındadır ve Türkiye’nin desteği ile Suriye’de beslenen terörist lejyonerleri topraklarından söküp atmaya kararlıdır.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımız gözlerine soka soka haykırıyor

ABD’nin Suriye’de bir terör devleti kurmak için YPG’li teröristler eliyle Türkmen ve Arap köylerini boşaltmaya ve demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığını vurgulayan Aga, şöyle devam etti: “ABD’nin YPG’ye peşkeş çekmeye çalıştığı yerlerde Kürt nüfus yok denecek kadar azdır. Vatansever Müslüman Kürtler zaten bizim kardeşlerimizdir ve onlarla en küçük sorunumuz yoktur. Rakka’da 8 yıl kaldım. Oradaki köylerin hepsi Türkmen ve Arap köyleridir. Akçakale’nin güneyinde 35 kilometre içeride Telabyad’da Türkmen Arap ağırlığı var. Ufak tefek birkaç Kürt köyü var. Rakka ve civarı hep Arap ve Türkmen. Rakka’yı neden yıktılar. Oradaki nüfus yapısını değiştirmek için Rakka’yı yıktılar. Cumhurbaşkanımız bu gerçekleri gözlerine soka soka haykırıyor.”

Türkiye’nin karşısında durabilecek güç yok

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura’nın bile Suriye’deki Kürt nüfusunun yüzde 5 olduğunu açıkladığına dikkat çeken Aga, şöyle devam etti: “ABD nüfus değişikliği yaparak Arap ve Türkmenleri zorbalıkla göç ettiriyor. Planlarını aşama aşama gerçekleştirecekler. Irak’ta bunu 20 senede yaptılar. Suriye’de de aynısını yapma peşindeler. Bu oluşumun temeli yok Suriye’de. Suriye’de Irak’taki kadar da Kürt nüfus yok. Demografik yapıyı değiştirerek bu toprakları emperyal lejyonerlerin alanı haline getiriyorlar. Suriye konusu Türkiye için stratejik bir konu. Bizim Türk askeri oraya girmek isterse karşısında durabilecek bir güç yok. Bütün DAEŞ’i topladılar da noldu. Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı’nda hepsi darmadağın oldu gitti. Bunlar Amerikan askerini arkasına aldığında kendini bir şey sanıyor ama Türk askerini karşısında görünce donuna pisliyor. Suriye’deki Türkmenler Türkiye’nin desteği ile ölümüne kendi vatanlarını savunmasını bilirler. Müslüman Kürtler de bu Amerikan uşağı terör örgütünden bıkmış durumdalar. Bu terör örgütü Müslüman Kürtlere de her türlü işkenceyi yapıyor. Telabyad’da, Kuzey Suriye’de Kürt Meclisi üyelerini hapse attılar. 15 vatansever Kürt yöneticiyi de katlettiler. Bunlar emperyalistlerin kuklaları.”