0553 313 94 23

YPG sınır hattında varlık göstermeye devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki kentlerde kazdığı mevzi, çukur ve tünellerle işgalini sürdürüyor- Teröristlerin, işgali altında tuttukları yerleşim yerlerindeki sözde bayraklarını güvenli bölge oluşturulmasına yönelik adımlara rağmen kaldırmaması dikkati çekiyor

12 Eylül 2019 Perşembe 12:51
YPG sınır hattında varlık göstermeye devam ediyor

ŞANLIURFA/MARDİN (AA) - Fırat'ın doğusunda "güvenli bölge" oluşturmaya yönelik atılan adımlara rağmen bölgeyi işgal altında tutmaya devam eden terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrakları da sınırdaki varlığını sürdürüyor.

Suriye'de devam eden iç savaşı fırsat bilen terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırındaki Suriye topraklarına yönelik başlattığı işgal üzerine Türkiye ile ABD arasında "güvenli bölge"nin tesis edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Türkiye ile ABD arasındaki bu çalışmalara rağmen, teröristlerin işgali altındaki bölgelerde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını kaldırmaması dikkati çekiyor.

Fırat Nehri'nin doğusundan, Şanlıurfa sınırından başlayıp Mardin'in Nusaybin ilçesine kadar yaklaşık 400 kilometreyi kapsayan bölgedeki Rasulayn, Tel Abyad, Aynularab ve Kamışlı gibi yerleşimleri, terör örgütü YPG/PKK işgali altında tutuyor.

Sınırda varlık gösteren bölücü terör örgütünün saldırılarına karşı, Türkiye sınır hattı modüler duvarla ayrılıyor. Gözetleme kulelerinin yanı sıra solar sistemle çalışan aydınlatma, kamera takip ve sensörlü sistemle kontrol edilen sınır hattında belirli aralıklarla askeri karakollar yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ayrıca Suriye sınırında konuşlandırılan obüs bataryaları, tank, ZPT gibi zırhlı araçlar da 7/24 görev alıyor.

- Terör örgütü, çukur ve tüneller kazıyor

Tel Abyad, Rasulayn, Aynularab, Kamışlı ilçe merkezleri ile sınır hattına, teröristler tarafından asılan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları Türkiye'den de görülebiliyor.

Terör örgütünün bu yerleşimlerin etrafına kazdığı çukurlar ve binaların üzeri ile tepelerde oluşturdukları mevziler de sınırdan gözlenebiliyor.

Rasulayn'a 4 kilometre uzaklıktaki Tel Halef'te ise kontrol noktaları ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları bulunuyor.

Terör örgütü üyelerinin, İHA'ların görüntü almasını engellemek için zaman zaman bazı bölgeleri ateşe vererek yoğun duman oluşturmaya çalıştığı gözlenebiliyor.

Kamışlı'da terör örgütü YPG/PKK'nın iş makineleriyle tünel kazmayı ve mevzi oluşturmayı sürdürdüğü görülüyor.

Suriye'deki yerel kaynaklar ise terör örgütünün bölgede çukur kazarak tahkimat yaptığını ayrıca teröristlerin, bölgede yaşayan sivil halkı silah zoruyla ilçe meydanında toplayarak Türkiye aleyhine protesto yapmaya zorladığını belirtiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:51
  1. Fırat
  2. PKK
  3. sınır
  4. terör örgütü
  5. YPG
  6. YPG/PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenek’e yeni yollar açılması için çalışmalara başlandı
    1. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    2. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    3. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    4. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    5. Konak’ta spora desteğe devam
    6. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    7. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    8. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    9. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    10. HDP önünde eylem yapan annelere..
    11. Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı
    12. “Ofis Ergonomisi” Hizmet İçi Eğitimi..
    13. Avustralya İran'dan tutuklu 3..
    14. Otizm Vakfı tarafından ücretsiz..
    15. Viranşehir’de kilitli parke..
    16. Erdoğan'la İmamoğlu arasında komik..
    17. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince..
    18. Piyasalarda gün ortası
    19. TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına..
    20. Halı saha turnuvasına Ali Tandoğan..
    21. 241 kiloluk dev orkinos görenleri..
    22. Üniversite’den çocuklara müzik ğğitimi
    23. Ev yapımı salça sezonu başladı
    24. Akkuyu NGS'de çalışacak öğrenciler..
    25. Melikgazi’de araç arızaları daha hızlı..
    26. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    27. Nazlı yaşadıklarının rüya olmasını..
    28. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, Nick..
    29. Kocaeli’de makas atan otomobil..
    30. Bahçeli’den yeni parti iddialarına..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı