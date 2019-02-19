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YPG ile Esed arasında çatlak! Müslim açıkladı

Terör örgütü PYD'nin eski elebaşı Salih Müslim, YPG ile Esed arasındaki anlaşmanın şu an mümkün olmadığını açıkladı.

19 Şubat 2019 Salı 14:46
YPG ile Esed arasında çatlak! Müslim açıkladı

Terör örgütü PYD'nin eski elebaşı Müslim">Salih Müslim, YPG-Esed rejimi ittifakı söylentilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Müslim">Salih Müslim, tüm Suriye için siyasi bir çözüme ulaşılmadan Esed rejimi ile YPG arasında bir ittifakın mümkün olamayacağını dile getirdi.

Müslim, YPG'nin tüm Suriye'nin savunma sisteminin bir parçası olabileceğini, ancak şu an için böylesi bir durumun gerçekleşmekten çok uzak olduğunu ifade etti.

"İttifak mümkün değil"

Eski PYD elebaşıi "Bu şartlar altında, şu günlerde, rejim güçleriyle böylesi bir ittifak mümkün değil, elbette." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yılın sonunda ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamış, açıklamanın ardından YPG ile Esed rejimi arasında görüşmeler sıklaşmıştı.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:46
  1. YPG
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