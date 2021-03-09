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Dünya YPG; hastaneyi basıp, yakıp yıktı
Dünya

YPG; hastaneyi basıp, yakıp yıktı

Suriye’nin Deyrizor ilinde bir hastaneye baskın yaparak zarar veren YPG/PKK’lı teröristler, darp ettikleri sağlık çalışanlarından 7’sini alıkoydu. Sağlık araçlarını da yakan teröristler, daha sonra 3 sivili de alıkoydu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:25:00 -
YPG; hastaneyi basıp, yakıp yıktı

Suriye’nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında yer alan Şıheyl ilçesinde bir hastaneye baskın yaparak zarar veren YPG/PKK’lı teröristler, darp ettikleri sağlık çalışanlarından 7’sini alıkoydu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinde işgalinde tuttuğu Şıheyl ilçesinde bir hastaneye gece saatlerinde baskın düzenledi.
Hastanedeki güvenlik kameralarını kıran ve tıbbi ekipmanlara da saldırarak zarar veren YPG/PKK’lı teröristler, rastgele darp ettikleri sağlık çalışanlarından 7’sini alıkoydu. Bununla da yetinmeyen teröristler, hastaneye ait 3 aracı ve bazı motosikletleri ateşe verdi. Terör örgütü, daha sonra hastane çevresindeki bazı evlere de baskın yaparak 3 sivili alıkoydu.

Terörist zulmü bitmiyor

Çoğu Araplardan oluşan Deyrizor’un Fırat Nehri’nin doğusunda kalan bölümü 2016’dan bu yana terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altında bulunuyor. Deyrizor’da YPG/PKK’nın işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, olumsuz yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu zaman zaman protesto ediyor. YPG ise gösterilere katılanların evlerine baskınlar düzenleyip yaşlı, çocuk ve hastaların da bulunduğu sivilleri alıkoyuyor.

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