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Dünya YPG, Esed’le çalışıyor hamisi Amerika izliyor
Dünya

YPG, Esed’le çalışıyor hamisi Amerika izliyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de ABD’nin desteğiyle elinde tuttuğu petrol kaynaklarını, ABD’nin yaptırım uyguladığı Esed rejimine satmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:28:00 -
YPG, Esed’le çalışıyor hamisi Amerika izliyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre terör örgütü, Esed rejimi bölgesine her gün ortalama 500 tırlık petrol satıyor. Buna göre, son bir ayda örgüt ile Esed rejimi arasında 15 bin tırlık petrol ticareti gerçekleşti. Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri, rejimin YPG ile ticaretinden sorumlu ABD’nin yaptırım listesindeki milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı’ya ait petrol tankerlerini, terör örgütünün işgalindeki bölgelerde görüntüledi. YPG işgalindeki Rumeylan bölgesinden aldığı petrolü taşıyan tankerler, Eser bölgesine 3 noktadan giriş yapıyor. Tankerlere, Rus askerleri de eşlik ediyor.

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