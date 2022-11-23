“YPG bize mi saldıracak” diyenden devlete suçlama! Terör örgütü çalıyor Bay Kemal oynuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği saldırıyı hükümetin üzerine yıkmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu, "5 yaşındaki çocuk atılan roketle hayatını kaybediyorsa, o çocuğun vebali bu devleti yönetenlerin omuzlarındadır." ifadesini kullandı.

"Bize mi saldıracaklar?"

Karkamış'taki saldırıyı hükümete mal eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK/YPG hakkında daha önce, "Sanki bize mi saldıracaklar?" demişti.

Katıldığı canlı yayında CHP lideri, "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz." ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin ne beka sorunu olacak? (ABD'nin, Türkiye'nin yanı başındaki silahlı güçleri desteklediğini biliyoruz, denmesi üzerine) Yani onlar bize mi saldıracaklar?" diye konuşmuştu:

"Terör örgütü var, Türkiye'nin beka sorunu var, derseniz, bu doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman terör örgütüne karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, benim bir beka sorunum var, dememiştir ve diyemez de. Ne demek ya? Bir terör örgütü var diye beka sorunu mu tartışılır?"

Kılıçdaroğlu'nun, "Çocuğun vebali devleti yönetenlerin omuzlarındadır" sözü, halen daha önce Türkiye'ye saldırmayacaklarını savunduğu YPG'yi değil devleti suçlamaya çalıştığını gözler önüne serdi.