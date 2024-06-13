Yozlaşmanın ibretlik görüntüsü

Olay, İstanbul'un yoğun bir caddesinde gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında yaşandı.

Röportajı yapan kişi, çeşitli vatandaşlara dini bilgilerle ilgili sorular yöneltti. Türk bir kadına, İslam'ın temel inanç esaslarını oluşturan imanın şartları sorulduğunda, kadın bu soruya doğru cevap veremedi. Bu durum izleyenler arasında şaşkınlığa neden oldu.

Ancak röportajın devamında mikrofonu uzattıkları Alman bir kadın, İslam'a olan ilgisi ve bilgi birikimiyle dikkat çekti.

Sonradan Müslüman olduğu düşünülen kadın, imanın altı şartını eksiksiz ve doğru bir şekilde sıraladı. Başörtüsünü de Kur’an’ın tam anlattığı şekilde bağlayan kadın, izleyenlerden büyük takdir topladı.

Bu olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş bir yankı uyandırdı. Birçok kişi, Türk kadınının dini bilgi eksikliğini eleştirirken, bazıları da eğitim sistemini ve dini eğitimin önemini sorguladı.

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