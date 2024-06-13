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Yozlaşmanın ibretlik görüntüsü

Yeniakit Publisher
2024-06-13 14:55:00 -

Sosyal medyada yayılan bir video, dikkat çekici bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir sokak röportajında, Türk bir kadına İslam'ın şartları sorulduğunda, 100 yıldır halka uygulanan dinden uzaklaştırma çalışmalarının kurbanı olmuş seküler kadın ne yazık ki cevap veremedi. Aynı soruya yanıt veren Alman kadın ise imanın altı şartını eksiksiz bir şekilde sıraladı.

Olay, İstanbul'un yoğun bir caddesinde gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında yaşandı.

Röportajı yapan kişi, çeşitli vatandaşlara dini bilgilerle ilgili sorular yöneltti. Türk bir kadına, İslam'ın temel inanç esaslarını oluşturan imanın şartları sorulduğunda, kadın bu soruya doğru cevap veremedi. Bu durum izleyenler arasında şaşkınlığa neden oldu.

Ancak röportajın devamında mikrofonu uzattıkları Alman bir kadın, İslam'a olan ilgisi ve bilgi birikimiyle dikkat çekti.

Sonradan Müslüman olduğu düşünülen kadın, imanın altı şartını eksiksiz ve doğru bir şekilde sıraladı. Başörtüsünü de Kur’an’ın tam anlattığı şekilde bağlayan kadın, izleyenlerden büyük takdir topladı.

Bu olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş bir yankı uyandırdı. Birçok kişi, Türk kadınının dini bilgi eksikliğini eleştirirken, bazıları da eğitim sistemini ve dini eğitimin önemini sorguladı.
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