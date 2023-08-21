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Gündem Yozgat'taki kazadan yaralı kurtulan yolcu o anları anlattı!
Gündem

Yozgat'taki kazadan yaralı kurtulan yolcu o anları anlattı!

Yeniakit Publisher
2023-08-21 15:22:00 - 2023-08-21 15:44:02

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin öldüğü kazada yaralanan yolculardan Cihat Çalışkan, korku dolu anları anlattı.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole uçtu.

Türkiye'yi yasa boğan kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cihat Çalışkan otobüse Akdağmadeni’nden bindiğini söyleyerek tedavi gördüğü hastanede olay anını anlattı.

Çalışkan, “Anlık bir şekilde orta refüj üzerinden bariyerlere çarptı. Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım” dedi.

Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

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