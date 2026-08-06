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Gündem Yozgat'ta ucuz atlatılan kaza: Otobüs ile traktör çarpıştı!
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Yozgat'ta ucuz atlatılan kaza: Otobüs ile traktör çarpıştı!

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Yozgat'ta ucuz atlatılan kaza: Otobüs ile traktör çarpıştı!

Yozgat'ta şehirler arası yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda hasar oluştu.

Yusuf Gültepe idaresindeki 34 MPR 023 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Yozgat-Ankara kara yolu Köseyusuflu köyü kavşağında Atilla T'nin kullandığı 66 DR 037 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, yolcu otobüsü ile traktörde maddi hasar meydana geldi.

Yolcu otobüsünün şoförü Yusuf Gültepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat'tan Ankara istikametine giderken traktörün yola çıktığını söyledi.

Traktör sürücüsünü selektör ve korna çalarak uyarmaya çalıştığını belirten Gültepe, "Traktörü gördükten sonra duramadım. Traktörü kurtardım ancak römorka çarptım. Alt geçidi kullanmamış, ana yoldan geçiyor. Traktörün geçmesi için alt geçit var. Çok şükür yaralı yok, maddi hasar var." dedi.

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