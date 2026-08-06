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Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

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Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin yeniden devre dışı kalması sonucu ülke genelinde bir kez daha elektrik kesintisi yaşandı.

#1
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Yaşanan geniş çaplı kesintinin ardından elektrik hizmetini yeniden sağlamaya yönelik çalışmalar sürerken, olumsuz hava koşullarının kırılgan durumdaki şebekeyi yeniden devre dışı bıraktığı ve yeniden devreye alınan üretim kapasitesinin bir bölümünün kaybedildiği bildirildi.

#2
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülke genelinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin sorumlusunun ABD ambargosu olduğunu belirtti.

#3
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Rodriguez, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Elektrik Sistemindeki (SEN) kesintilere ve ABD'nin ülkesine yönelik ambargosuna değindi.

#4
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

ABD'ye "sert" tepki gösteren Rodriguez, şunları kaydetti: "Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ve soykırım niteliğinde olarak nitelendirdiğimiz ablukanın, özellikle de enerji alanındaki kuşatmasının doğrudan sonucudur. ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargo yalnızca yakıtın serbestçe ithal edilmesini engellemekle kalmıyor; aynı zamanda Ulusal Elektrik Sistemi (SEN) için gerekli yedek parça ve ekipmanların ülkeye girişini de önlüyor. Ayrıca diğer ülkelerden uzmanlarla işbirliğini güçleştiriyor ve uluslararası finansmana erişimi zorlaştırıyor."

#5
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

KÜBA'DA DERİN KRİZ: Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

#6
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor.

#7
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…

#8
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…

#9
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…

#10
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…

#11
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…

#12
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…

#13
Foto - Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü

Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…

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