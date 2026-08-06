Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı! Ülke karanlığa gömüldü
Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin yeniden devre dışı kalması sonucu ülke genelinde bir kez daha elektrik kesintisi yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin yeniden devre dışı kalması sonucu ülke genelinde bir kez daha elektrik kesintisi yaşandı.
Yaşanan geniş çaplı kesintinin ardından elektrik hizmetini yeniden sağlamaya yönelik çalışmalar sürerken, olumsuz hava koşullarının kırılgan durumdaki şebekeyi yeniden devre dışı bıraktığı ve yeniden devreye alınan üretim kapasitesinin bir bölümünün kaybedildiği bildirildi.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülke genelinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin sorumlusunun ABD ambargosu olduğunu belirtti.
Rodriguez, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Elektrik Sistemindeki (SEN) kesintilere ve ABD'nin ülkesine yönelik ambargosuna değindi.
ABD'ye "sert" tepki gösteren Rodriguez, şunları kaydetti: "Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ve soykırım niteliğinde olarak nitelendirdiğimiz ablukanın, özellikle de enerji alanındaki kuşatmasının doğrudan sonucudur. ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargo yalnızca yakıtın serbestçe ithal edilmesini engellemekle kalmıyor; aynı zamanda Ulusal Elektrik Sistemi (SEN) için gerekli yedek parça ve ekipmanların ülkeye girişini de önlüyor. Ayrıca diğer ülkelerden uzmanlarla işbirliğini güçleştiriyor ve uluslararası finansmana erişimi zorlaştırıyor."
KÜBA'DA DERİN KRİZ: Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.
Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor.
Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…
Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…
Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…
Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…
Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…
Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…
Elektriksiz kalan Küba’dan kareler…
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