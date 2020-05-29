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Aktüel

Yozgat'ta traktörün şaft miline kıyafetini kaptıran küçük çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:54:19 -
Yozgat'ta traktörün şaft miline kıyafetini kaptıran küçük çocuk öldü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde traktörün şaft miline elbisesini kaptıran 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Eski Yerköy'de bir mandırada çalışan ailenin 5 yaşındaki çocuğu Muhammed Omak, atık su çeken traktörün şaft miline kıyafetini kaptırdı.

Mandırada bulunan çalışanların durumu fark etmesiyle traktör durduruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Omak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Yerköy Devlet Hastanesi Morguna alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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